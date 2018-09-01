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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:01
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
"Авангард" вышел на 5-е место в ФНЛ (2)
18:35
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (1)
"Спартак-2" обыграл "Балтику" (1)
18:24
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (11)
Еременко - уе**н. Фанаты ЦСКА вновь оскорбляли Романа Еременко в матче с "Уралом" (видео) (11)
17:23
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом-2" (2)
17:05
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16:52
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16:35
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14:35
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11:20
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11:17
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09:42
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (10)
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (10)
"Челси" одержал победу над "Борнмутом"
"Челси" одержал победу над "Борнмутом" в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат Англии
4 тур
"Челси" – "Борнмут" 2:0
Голы: Родригес, 72, Азар, 85
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 79), Мората (Жиру, 61), Виллиан (Родригес, 65), Азар
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Рико, Кук, Аке, Смит (Айб, 80), Гослинг, Лерма (Кук, 88), Фрейзер, Уилсон, Кинг (Муссе, 80)
Предупреждения: Гослинг, 20, Алонсо, 33, Канте, 55, Лерма, 70
Чемпионат Англии
4 тур
"Челси" – "Борнмут" 2:0
Голы: Родригес, 72, Азар, 85
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 79), Мората (Жиру, 61), Виллиан (Родригес, 65), Азар
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Рико, Кук, Аке, Смит (Айб, 80), Гослинг, Лерма (Кук, 88), Фрейзер, Уилсон, Кинг (Муссе, 80)
Предупреждения: Гослинг, 20, Алонсо, 33, Канте, 55, Лерма, 70
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