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"Челси" одержал победу над "Борнмутом"

"Челси" одержал победу над "Борнмутом" в матче 4-го тура английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии

4 тур

"Челси" – "Борнмут" 2:0

Голы: Родригес, 72, Азар, 85

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Луис, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 79), Мората (Жиру, 61), Виллиан (Родригес, 65), Азар

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Рико, Кук, Аке, Смит (Айб, 80), Гослинг, Лерма (Кук, 88), Фрейзер, Уилсон, Кинг (Муссе, 80)

Предупреждения: Гослинг, 20, Алонсо, 33, Канте, 55, Лерма, 70
Теги: Челси Борнмут
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