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Португалия сыграла вничью с Хорватией

Сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Хорватии - 1:1.

Товарищеские матчи

Португалия – Хорватия 1:1

Голы: Перишич, 18, Пепе, 33

Португалия: Руй Патрисиу - Диаш, Жоау Канселу, Мариу Руй, Пепе - Брума, (Лопеш, 75), Бернарду Силва, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Пицци, (Фернандеш, 67), - Андре Силва, (Желсон 46).

Хорватия: Калинич - Вида, (Едвай, 36), Врсалько, (Милич, 46), Баришич, Митрович - Пьяца, Бадель, Перишич, (Чоп, 68), Ковачич, Модрич - Ливая, (Сантини, 62).

Предупреждения: Перишич, 32, Карвалью 77
Теги: Сборная Португалии Сборная Хорватии
Вчера, 23:49
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