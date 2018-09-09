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Дания обыграла Уэльс, Болгария была сильнее Норвегии

Дания оказалась сильнее Уэльса, Норвегия уступила болгарам во втором игровом дне Лиги Наций.

Лига наций УЕФА

2 тур

Дания – Уэльс 2:0

Голы: Эриксен, 33, 62 (пен.)

Дания: Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Далсгор, Ларсен, Шоне, Делейни, Эриксен, Систо (Фишер, 46), Брайтвайт, Поульсен (Корнелиус, 86)

Уэльс: Хеннесси, Гантер, Честер, Дэвис, Мепэм, Ампаду (Робертс, 72), Аллен, Рэмси, Лоуренс (Вудберн, 80), Робертс (Брукс, 60), Бэйл

Предупреждения: Дэвис, 77, Шмейхель, 90+1, Аллен, 90+4

Болгария – Норвегия 1:0

Гол: Васильев, 59

Болгария: Илиев, Бодуров, Бандаловски, Попов, Чорбаджийски (Васильев, 50), Иванов, Костадинов, Славчев, Краев (Малинов, 82), Попов, Десподов (Горанов, 73)

Норвегия: Ярстейн, Нордтвейт, Элабделлауи, Мелинг, Аер, Йохансен (Фоссум, 62), Хенриксен, Эльюнусси, Берге (Сельнэс, 78), Кинг, Йонсен (Сорлот, 46)

Предупреждения: Попов, 17, Йонсен, 37, Хенриксен, 45+2, Берг, 58, Нордтвейт, 79, Иванов, 90+4

Удаления: Нордтвейт, 88
Теги: Дания Уэльс Норвегия Болгария
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