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Македония победила Армению, Кипр оказался сильнее Словении, Гибралтар уступил Лихтенштейну

Результаты матчей второго игрового дня Лиги Наций

Лига наций УЕФА

2 тур

Македония – Армения

Голы: Алиоски, 13 (пен.), Пандев, 59

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслиу, Бейтулай, Спировски, Барди (Николов, 74), Эльмас, Алиоски, Тричковски (Трайковски, 56), Пандев (Несторовски, 69)

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Калисир, Ароян, Ишханян, Барсегян (Саркисов, 77), Казарян, Мхитарян, Мкртчян, Малакян (Озбилиз, 68), Адамян (Пиззелли, 46)

Предупреждения: Барсегян, 43, Саркисов, 81, Николов, 84.

Кипр – Словения

Голы: Берич, 54, Сотириу, 69, Стоянович, 89 (авто.)

Кипр: Панайи, Лайфис, Иоанну (Маргаса, 67), Кусулос, Деметриу, Кириаку, Эфрем (Меркис, 90+2), Артиматас, Кастанос (Рушиас, 60), Папулис, Сотириу

Словения: Белец, Йокич, Мевля, Блажич, Стоянович, Куртич, Дервишевич, Зайц, Вербич, Чрнигой, Берич (Шпорар, 83)

Предупреждения: Блажич, 43, Артиматас, 72, Йокич, 79, Зайц, 81, Дервишевич, 90+4.

Лихтенштейн – Гибралтар

Голы: Саланович, 32, Визер, 73

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфман, Кинтанс, Гопель, Хаслер, Визер, Вольфингер (Кёне, 74), Зеле, Мейер (Кибер, 89), Губзер (Йилдыз, 82), Саланович

Гибралтар: Голдвин, Чиполина, Барнетт, Оливеро, Сержант, Понс (Гарро, 46), Уолкер, Бардон, Эрнандес, Барр (Стач, 71), Кашаро

Предупреждения: Саланович, 30, Вольфингер, 40, Барр, 54, Стач, 85, Визер, 90+4
Теги: сборная Словении Сборная Кипра Сборная Македонии Сборная Армении
Вчера, 23:55
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