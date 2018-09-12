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Австралийский клуб предлагает Андреа Пирло возобновить карьеру на один матч

Итальянский полузащитник Андреа Пирло ведет переговоры о возобновлении карьеры с полупрофессиональным австралийским клубом "Авондейл".

"Авондейл", которому предстоит сыграть с "Сиднеем" в четвертьфинале Кубка Австралии, близок к тому, чтобы убедить Пирло сыграть за них этот матч, сообщает Fox Sports.

В последний раз 39-летний футболист выходил на поле в составе "Нью-Йорк Сити" в 2017 году, после чего завершил свою карьеру.

Теги: Пирло
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