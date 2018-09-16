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Карлос Бакка принес "Вильярреалу" первую победу в сезоне

"Вильярреал" на выезде обыграл "Леганес" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

4 тур

"Леганес" – "Вильярреал" 0:1

Голы: Бакка, 65

"Леганес": Куэльяр, Ньом (Хуанфран, 85), Сильва, Бустинса, Сиовас, Перес, Эрасо (Сантос, 62), Гумбау, Эль-Зхар, Каррильо, Ролан (Арнаис, 73)

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Лаюн, Морланес (Итурра, 88), Тригерос, Раба (Форнальс, 46), Морено, Экамби (Бакка, 60)

Предупреждения: Сильва,
Теги: Бакка Вильярреал Леганес
Сегодня, 15:15
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