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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бранислав Иванович: когда пропускаешь на третьей минуте второго тайма, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется (2)
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"Бавария" оштрафует Рибери за поведение во время матча с "Байером"
"Бавария" намерена оштрафовать французского полузащитника Франка Рибери по итогам матча третьего тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским "Байером" за его поведение, сообщает французское издание L'?quipe.
Как рассказывает источник, Рибери самовольно покинул скамейку запасных команды за семь минут до финального свистка матча, отдельно от команды спустился в подтрибунное помещение, а после покинул "Альянц Арену" на такси. Сообщается, что таким образом футболист отреагировал на решение главного тренера мюнхенского клуба Нико Ковача не выпускать его на поле в матче.
Руководство "Баварии" намерено оштрафовать Рибери за такое поведение.
"Газета.ру"
Как рассказывает источник, Рибери самовольно покинул скамейку запасных команды за семь минут до финального свистка матча, отдельно от команды спустился в подтрибунное помещение, а после покинул "Альянц Арену" на такси. Сообщается, что таким образом футболист отреагировал на решение главного тренера мюнхенского клуба Нико Ковача не выпускать его на поле в матче.
Руководство "Баварии" намерено оштрафовать Рибери за такое поведение.
"Газета.ру"
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