"Бавария" оштрафует Рибери за поведение во время матча с "Байером"

"Бавария" намерена оштрафовать французского полузащитника Франка Рибери по итогам матча третьего тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским "Байером" за его поведение, сообщает французское издание L'?quipe.Как рассказывает источник, Рибери самовольно покинул скамейку запасных команды за семь минут до финального свистка матча, отдельно от команды спустился в подтрибунное помещение, а после покинул "Альянц Арену" на такси. Сообщается, что таким образом футболист отреагировал на решение главного тренера мюнхенского клуба Нико Ковача не выпускать его на поле в матче.Руководство "Баварии" намерено оштрафовать Рибери за такое поведение.