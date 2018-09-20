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Эмре Джан: я не хотел оскорбить женщин

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан в твиттере заявил, что никого не хотел задеть своими высказываниями.

"Мой комментарий эпизода с удалением Роналду, по-видимому, вызвал некоторый шум. Я не хотел оскорбить женщин, женский футбол или равенство в любой форме. Каждый, кто знает меня, знает о моем уважении к женщинам и равенству", - написал Джан.
Теги: Джан Ювентус
Сегодня, 20:23
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:28) #
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за что извиняется гейевропеец...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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