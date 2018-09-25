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Ян Облак на полгода приостановил выступления за сборную Словении

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак в ближайшие полгода не будет выступать за сборную Словении.

Вратарь отпросился из национальной команды, чтобы справиться с давними проблемами со здоровьем.

Облак встретился с президентом словенской футбольной ассоциации Раденко Миятовичем, и попросил не вызывать его в команду в ближайшие шесть месяцев. Вратарь пообещал стать капитаном команды после возвращения, сообщает пресс-служба ассоциации.

"Газета.ру"
Теги: Облак Сборная Словении
Сегодня, 02:00
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