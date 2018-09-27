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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Милан" не смог обыграть "Эмполи"
Матч 6-го тура Серии А между "Эмполи" и "Миланом" завершился вничью.
Чемпионат Италии
6 тур
"Эмполи" – "Милан" 1:1
Голы: Капецци, 10 (авто.), Капуто, 71 (пен.)
"Эмполи": Терраччиано, Лоренцо, Весели, Сильвестре, Майетта, Капецци (Расмуссен, 75), Беннасер, Траоре (Бриги, 81), Крунич, Капуто, Гумина (Мчедлидзе, 65)
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Лашальт, Билья, Кессье (Бакайоко, 78), Бонавентура, Чалханоглу (Кастильехо, 73), Борини (Кутроне, 73), Сусо
Предупреждения: Калабрия, 45+1, Майетта, 53, Капецци, 54, Лашальт, 83
Чемпионат Италии
6 тур
"Эмполи" – "Милан" 1:1
Голы: Капецци, 10 (авто.), Капуто, 71 (пен.)
"Эмполи": Терраччиано, Лоренцо, Весели, Сильвестре, Майетта, Капецци (Расмуссен, 75), Беннасер, Траоре (Бриги, 81), Крунич, Капуто, Гумина (Мчедлидзе, 65)
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Лашальт, Билья, Кессье (Бакайоко, 78), Бонавентура, Чалханоглу (Кастильехо, 73), Борини (Кутроне, 73), Сусо
Предупреждения: Калабрия, 45+1, Майетта, 53, Капецци, 54, Лашальт, 83
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