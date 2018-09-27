Новости партнеров

"Милан" не смог обыграть "Эмполи"

Матч 6-го тура Серии А между "Эмполи" и "Миланом" завершился вничью.

Чемпионат Италии

6 тур

"Эмполи" – "Милан" 1:1

Голы: Капецци, 10 (авто.), Капуто, 71 (пен.)

"Эмполи": Терраччиано, Лоренцо, Весели, Сильвестре, Майетта, Капецци (Расмуссен, 75), Беннасер, Траоре (Бриги, 81), Крунич, Капуто, Гумина (Мчедлидзе, 65)

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Лашальт, Билья, Кессье (Бакайоко, 78), Бонавентура, Чалханоглу (Кастильехо, 73), Борини (Кутроне, 73), Сусо

Предупреждения: Калабрия, 45+1, Майетта, 53, Капецци, 54, Лашальт, 83
Теги: Эмполи Милан
Вчера, 23:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.