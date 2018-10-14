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Матс Хуммельс: Германия должна была побеждать Голландию

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал поражение от Голландии (0:3).

"У нас было много моментов, мы должны были побеждать, но нам не везло. Нам срочно нужно побеждать. Что-то, вроде победы над Перу (2:1) на чемпионате мира, где мы просто вышли и выиграли. Тот факт, что мы сейчас с одним очком и не забили ни одного гола в двух матча — безумие", — цитирует Хуммельса пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Теги: Хуммельс Сборная Германии Сборная Голландии
Сегодня, 12:03
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