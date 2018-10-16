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Евгений Коноплянка: в Испании больше всех ненавидел Ceбaльocа

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка, выступавший ранее за "Севилью", рассказал о самом неприятном игроке в чемпионате Испании.

"Во время первого матча в Испании я так сильно завелся, что думал, что тоже получу красную. Этот, как его... Дани Сьос (тогдашний игрок "Бетиса", ныне выступает за "Реал" – прим.). Как он меня провоцировал! Это самый запоминаемый игрок, которого я ненавидел, наверное. Я его впервые увидел и сразу не полюбил в плане футбола.

Как он умеет провоцировать: сам подставляется, кусает, наступил, ущипнул. Судья этого всего не видит, а я-то чувствую, не то что вижу…

Была пара моментов, когда он был с мячом, я к нему едва прикоснулся, а он там перевернулся так, как будто такое что-то произошло. Я потом думаю: я же его немножко только зацепил, может, сейчас еще и красную арбитр даст", – сказал Коноплянка в эфире программы "Профутбол".

Tribuna.com
Теги: Коноплянка Севилья
Сегодня, 09:25
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#1  Antip7   (Сегодня, 09:50)
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Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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