Впервые за 39 лет женщины в Иране смогли посетить футбольный матч (фото)

?? A historical day for Iranian women as officials allowed approximately 300 female spectators in Azadi stadium during Iran ??vs ??Bolivia. pic.twitter.com/x6jkPPufKQ — PersianFootball.com (@PersianFutbol) October 16, 2018

Сборная Ирана в товарищеском матче обыграла Боливию (2:1).Встреча прошла в Тегеране, и впервые с 1979 года на стадион во время футбольного матча были допущены женщины.