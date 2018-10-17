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Впервые за 39 лет женщины в Иране смогли посетить футбольный матч (фото)

Сборная Ирана в товарищеском матче обыграла Боливию (2:1).

Встреча прошла в Тегеране, и впервые с 1979 года на стадион во время футбольного матча были допущены женщины.


Теги: Сборная Ирана Сборная Боливии
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