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Микаэль Лаудруп не предлагал свою услуги "Реалу"

Бывший тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп прокомментировал информацию о том, что он предлагал свои услуги мадридскому "Реалу".

До этого в СМИ появилась информация, что датский специалист готов возглавить мадридскую команду, если руководство клуба расторгнет контракт с нынешним главным тренером Хуленом Лопетеги.

"Я не предлагал свои услуги "Реалу". Я такого никогда не делал. Я бы никогда не поступил так по отношению к коллеге", — приводит слова специалиста Ritzau.

Также в СМИ появилась информация о том, что мадридская команда рассматривает Антонио Конте в качестве замены Лопетеги.

"Газета.ру"
Теги: Лаудруп Реал
Вчера, 23:36
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