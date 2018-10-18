Микаэль Лаудруп не предлагал свою услуги "Реалу"

Бывший тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп прокомментировал информацию о том, что он предлагал свои услуги мадридскому "Реалу".До этого в СМИ появилась информация, что датский специалист готов возглавить мадридскую команду, если руководство клуба расторгнет контракт с нынешним главным тренером Хуленом Лопетеги."Я не предлагал свои услуги "Реалу". Я такого никогда не делал. Я бы никогда не поступил так по отношению к коллеге", — приводит слова специалиста Ritzau.Также в СМИ появилась информация о том, что мадридская команда рассматривает Антонио Конте в качестве замены Лопетеги.