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Малком на правах аренды может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" хочет арендовать у "Барселоны" нападающего Малкома, информирует Daily Express.

Сообщается, что футболист недоволен своим положением в клубе, так как практически не получает игрового времени. "Арсенал" хочет арендовать бразильца в январе до конца сезона.

Малком летом перешел из "Бордо" в "Барселону", но отыграл всего 25 минут в чемпионате Испании.
Теги: Малком Арсенал Барселона
Сегодня, 01:50
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