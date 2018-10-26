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Сборная Румынии наказана из-за расистского поведения болельщиков

Контрольно-этический дисциплинарный комитет (КЭДК) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать сборную Румынии за расистское поведение болельщиков.

Инцидент произошел во время матча Румынии со сборной Сербии в рамках Лиги наций. УЕФА обвинил румынскую команду в том, что ее фанаты использовали пиротехнику на трибунах, пробирались на поле, а также выкрикивали расистские кричалки вывешивали баннеры с подобным содержанием.

УЕФА наказал Румынию закрытием трибун на следующем домашнем матче, а также обязал выплатить штраф: €50 тыс. за расистское поведение болельщиков и €23 тыс. за другие нарушения.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Румынии
Сегодня, 18:49
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