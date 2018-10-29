Экс-футболист "Барселоны" и "Волги" Марк Кросас прокомментировал результат "эль-классико"

Экс-футболист "Барселоны" и нижегородской "Волги" Марк Кросас прокомментировал поражение "Реала" в "эль-классико" (1:5)."Грустный Лопетеги. Мощная и смертоносная "Барселона". Осознаёт ли происходящее Перес? За полгода он умудрился разрушить сборную Испании и лучший "Реал" в истории", — написал Кросас.Напомним, летом Перес инициировал приглашение в клуб главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Стороны договорились о подписании контракта, о чём объявили накануне старта чемпионата мира–2018. Федерации футбола страны это не понравилось, и специалист был досрочно отправлен в отставку.