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Экс-футболист "Барселоны" и "Волги" Марк Кросас прокомментировал результат "эль-классико"

Экс-футболист "Барселоны" и нижегородской "Волги" Марк Кросас прокомментировал поражение "Реала" в "эль-классико" (1:5).

"Грустный Лопетеги. Мощная и смертоносная "Барселона". Осознаёт ли происходящее Перес? За полгода он умудрился разрушить сборную Испании и лучший "Реал" в истории", — написал Кросас.

Напомним, летом Перес инициировал приглашение в клуб главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Стороны договорились о подписании контракта, о чём объявили накануне старта чемпионата мира–2018. Федерации футбола страны это не понравилось, и специалист был досрочно отправлен в отставку.

Твиттер Марка Кросаса
Теги: Барселона Волга Реал Сборная Испании Лопетеги
Сегодня, 18:47
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#1  VirGON   (Сегодня, 19:56)
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и нижегородской "Волги"
вот это уже серьезно smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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