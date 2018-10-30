Gazzetta dello Sport: Моуринью вернется в "Реал", а Конте возглавит "Манчестер Юнайтед"

По информации источника, увольнение Хулена Лопетеги из "Реала" может привести к тренерским перестановкам в "Манчестер Юнайтед".Главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью в ближайшее время должен возглавить "Реал". При этом португальца в "Юнайтед" может заменить Антонио Конте, который не смог договориться с руководством "Реала".Португальский специалист уже тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 год, приводив сливочных к победе в чемпионате и Кубке Испании.