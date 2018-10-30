Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп отказался возглавить "Реал", утверждает AS.54-летний датчанин был одним из приоритетных вариантов для президента "королевского клуба" Флорентино Переса. Однако специалист не согласился на должность наставника "Реала".Люди из окружения Лаудрупа сообщили изданию, что тот всей душой любит "Реал", однако не хочет возглавлять его из-за неуверенности в текущей спортивной политике "сливочных", а также туманных перспектив на будущее.Лаудруп выступал за "Реал" с 1994 по 1996 год.