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Микаэль Лаудруп отказался возглавить "Реал"

Бывший главный тренер "Спартака" Микаэль Лаудруп отказался возглавить "Реал", утверждает AS.

54-летний датчанин был одним из приоритетных вариантов для президента "королевского клуба" Флорентино Переса. Однако специалист не согласился на должность наставника "Реала".

Люди из окружения Лаудрупа сообщили изданию, что тот всей душой любит "Реал", однако не хочет возглавлять его из-за неуверенности в текущей спортивной политике "сливочных", а также туманных перспектив на будущее.

Лаудруп выступал за "Реал" с 1994 по 1996 год.
Теги: Лаудруп Реал
Сегодня, 20:46
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(1)
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Цитата: Пивовед
похоже, Лау адекватно оценивает свои тренерские способности и свои трофейные перспективы в таком клубе, как Реал, поэтому и поскромничал

Не - его тоже в Спартак пригласили - там из всех бывших устраивают карнавал и лотерею. Одновременно. Одна пуля в барабане


А неплохая идея- собрать всех бывших Главтренеров Спартака в одном зале при камине и свечах.
официальная часть, бал, банкет.
когда гости перейдут к дижестиву и сигарам ( трубкам, самокруткам, бульбуляторам)- Федун лично выносит на бархатной подушечке револьвер в красно-белых эмалях.

Гости поочерёдно крутят барабан, у кого срабатывает- тот и становится новым Главным Тренером Спартака.

хорошая идея.
кто бы передал Федуну ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:24)
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Цитата: Пивовед
похоже, Лау адекватно оценивает свои тренерские способности и свои трофейные перспективы в таком клубе, как Реал, поэтому и поскромничал

Не - его тоже в Спартак пригласили - там из всех бывших устраивают карнавал и лотерею. Одновременно. Одна пуля в барабане
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 21:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хватит с него и одного великого, наелся на всю жизь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 21:19)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Заголовок не в стиле РуФу. Логичнее было бы написать: бывший ГТ Спартака посчитал унизительным,предложение возглавить какой-то Реал.
Бурные овации.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:11)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
От таких предложений вряд ли отказаться можно...

и остаться в народной памяти очередной Лопитегой, развалившей всё, что наработал и завоевал Зидан?

ЗиЗу , конечно, подложил своим наследникам кубков.- теперь кто бы ни пришёл на пост в Реал, его всегда будут сравнивать по достижениям с Зиданом, а это давит и ещё как..

похоже, Лау адекватно оценивает свои тренерские способности и свои трофейные перспективы в таком клубе, как Реал, поэтому и поскромничал.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (3)

Еще один презренный "тренеришка". Опять в Реал бывшего нашего зовут.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Batman   (Сегодня, 20:56)
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
От таких предложений вряд ли отказаться можно...
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 20:52)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
там уж0 многие типа отодвинулись... траблы реальные в клубе wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
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