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Хавбек "ПСЖ" арестован за вождение в пьяном виде

Полузащитник французского "ПСЖ" и сборной Италии Марко Верратти был арестован в ночь со вторника на среду за езду в нетрезвом виде.

По информации издания L'?quipe, 25-летнему игроку грозит лишение водительских прав на длительный срок. Верратти был задержан в 3 часа ночи на кольцевой дороге в 13-м округе Парижа. Уровень алкоголя в крови итальянца превышал допустимую норму почти в два раза, в связи с чем его на некоторое время отправили в вытрезвитель. Позже футболист будет вызван в полицию.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Верратти
Сегодня, 18:03
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