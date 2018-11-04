Массимилиано Аллегри: "Ювентус" должен лучше играть в обороне

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (3:1)."Мы должны лучше играть в обороне, так как пропускаем много голов, "Кальяри" мог сравнять счёт на 85-й минуте. Обороняться очень утомительно, но мы должны больше работать. После первого гола мы не развили успеха и бросили играть. Нельзя думать, что мы всегда сможем забить два-три гола.Роналду является нашим лидером и прежде всего потрясающим игроком. Вы видели, какой он отдал пас на Куадрадо. Такие игроки, как он, всегда могут забить гол в решающий момент или отдать результативную передачу", — приводит слова Аллегри Football Italia.