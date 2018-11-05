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Иванович, Чорлука и Хёведес попали в расширенный список потенциальных трансферов "Барселоны"

По данным испанского источника, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде пытается решить проблемы в защите после травм Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена.

Главные трансферные цели "Барселоны" — Давид Луис из "Челси" и Лоран Косельни из "Арсенала".

Также в расширенный список попали защитники "Локомотива" Бенедикт Хёведес и Ведран Чорлука и капитан "Зенита" Бранислав Иванович. Помимо этого, испанцы изучают варианты с Медхи Бенатией ("Ювентус"), Раулем Альбиолем ("Наполи"), Пепе, Домагоем Видой (оба – "Бешикташ"), Данте ("Ницца"), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба – "Сент-Этьен"), Адилем Рами ("Марсель") и Жозе Фонте ("Лилль").

Mundo Deportivo
Теги: Иванович Хеведес Чорлука Барселона
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:34)
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