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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: считаете, после беседы с Кавазашвили игроки прекратят гулять по ночным клубам и быстрее побегут?
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Пресс-служба тульского "Арсенала": Кононов продолжает тренировать команду, ничего не изменилось (2)
11:24
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"Анжи" одержал победу над "Енисеем" (8)
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"Эмполи" уволил главного тренера в день его 65-летия
Аурелио Андреаццоли отправлен в отставку с поста главного тренера "Эмполи".
Это произошло в тот день, когда специалисту исполнилось 65 лет.
"Эмполи" занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея в активе шесть очков в 11 матчах. Команда одержала только одну победу.
Empoli F. C.
Это произошло в тот день, когда специалисту исполнилось 65 лет.
"Эмполи" занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея в активе шесть очков в 11 матчах. Команда одержала только одну победу.
Empoli F. C.
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