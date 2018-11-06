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"Эмполи" уволил главного тренера в день его 65-летия

Аурелио Андреаццоли отправлен в отставку с поста главного тренера "Эмполи".

Это произошло в тот день, когда специалисту исполнилось 65 лет.

"Эмполи" занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея в активе шесть очков в 11 матчах. Команда одержала только одну победу.

Empoli F. C.
Теги: Эмполи
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#1  Batman   (Сегодня, 12:00)
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ЦСКА
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Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
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