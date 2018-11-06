"Эмполи" уволил главного тренера в день его 65-летия

Аурелио Андреаццоли отправлен в отставку с поста главного тренера "Эмполи".Это произошло в тот день, когда специалисту исполнилось 65 лет."Эмполи" занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея в активе шесть очков в 11 матчах. Команда одержала только одну победу.