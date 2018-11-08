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Антони Марсьяль может стать игроком "Интера"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может перейти в "Интер", сообщает The Sun.

22-летний француз отказался продлевать контракт с "красными дьяволами".

Действующее соглашение форварда с "МЮ" истекает следующим летом.
Теги: Марсьяль Интер
Сегодня, 03:06
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