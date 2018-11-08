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Каземиро: почему бы не дать шанс Солари?

Полузащитник "Реала" Каземиро считает, что Сантьяго Солари должен продолжить тренировать команду.

"Мы увидели Солари в качестве тренера "Реала". Не знаем, останется он или нет. Но воспринимаем его как нашего главного тренера. Все сейчас складывается хорошо. Почему бы не дать ему шанс?", - цитирует A Bola Каземиро.
Теги: Солари Каземиро Реал
Сегодня, 16:51
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