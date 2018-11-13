Юлиан Дракслер не сыграет с Россией

Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер не сыграет в товарищеском матче против России.Главный тренер Йоахим Лев разрешил хавбеку не ехать в Лейпциг по семейным обстоятельствам. Пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщает, что у полузащитника умер один из членов семьи.В этом сезоне Дракслер провел 15 матчей и забил три мяча за "ПСЖ". В национальной команде на его счету шесть голов в 49 матчах.