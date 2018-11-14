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Клаудио Раньери назначен главным тренером "Фулхэма"

Новым наставником "Фулхэма" стал Клаудио Раньери.

Ранее возглавлявший "дачников" сербский специалист Славиша Йоканович покинул пост главного тренера лондонского клуба. Под его руководством команда набрала 5 очков в 12 матчах АПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.

Последним местом работы Раньери был французский "Нант".

Fulham F.C.
Теги: Раньери Фулхэм
Сегодня, 12:46
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