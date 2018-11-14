Клаудио Раньери назначен главным тренером "Фулхэма"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:49
"Я просто потерял один год своей жизни" - Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в "Рубин" (6)
"Я просто потерял один год своей жизни" - Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в "Рубин" (6)
09:53
Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки (1)
Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки (1)
Вчера, 23:50
Рауль Рианчо: Глушаков - высокооплачиваемый футболист. Почему он должен работать в дубле? (9)
Рауль Рианчо: Глушаков - высокооплачиваемый футболист. Почему он должен работать в дубле? (9)
Вчера, 23:44
Адвокат Кокорина: наша сторона предоставила все необходимые документы для того, чтобы Александра выпустили из СИЗО (1)
Адвокат Кокорина: наша сторона предоставила все необходимые документы для того, чтобы Александра выпустили из СИЗО (1)
Вчера, 23:34
"Крылья Советов": клубы имеют немало вопросов по проведению матчей РПЛ в понедельник (3)
"Крылья Советов": клубы имеют немало вопросов по проведению матчей РПЛ в понедельник (3)
Вчера, 23:02
"Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера (1)
"Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера (1)
Вчера, 22:33
Михаил Гершкович: Каррера за полтора года не выучил русский язык, от него все устали (30)
Михаил Гершкович: Каррера за полтора года не выучил русский язык, от него все устали (30)
Вчера, 22:26
Английскую премьер-лигу возглавит женщина (1)
Английскую премьер-лигу возглавит женщина (1)
Вчера, 22:17
Агент Влашича: Никола невероятно счастлив в Москве (4)
Агент Влашича: Никола невероятно счастлив в Москве (4)
Вчера, 22:11
Адвокат Мамаева - об истории с отказом "Краснодара" отдать машину футболиста его жене: до вмешательства полиции клуб никак не реагировал (3)
Адвокат Мамаева - об истории с отказом "Краснодара" отдать машину футболиста его жене: до вмешательства полиции клуб никак не реагировал (3)
Вчера, 21:44
Валерий Овчинников: Мамаев и Кокорин пришибли себя (8)
Валерий Овчинников: Мамаев и Кокорин пришибли себя (8)
Вчера, 21:26
Сборная России прилетела в Лейпциг
Сборная России прилетела в Лейпциг
Вчера, 21:23
Леандро Паредес - лучший игрок "Зенита" в октябре
Леандро Паредес - лучший игрок "Зенита" в октябре
Вчера, 20:26
Гурам Аджоев: Кононов попросил отпустить его в "Спартак" (15)
Гурам Аджоев: Кононов попросил отпустить его в "Спартак" (15)
Вчера, 20:22
Адвокат попросил отменить арест Кокорина (3)
Адвокат попросил отменить арест Кокорина (3)
Клаудио Раньери назначен главным тренером "Фулхэма"
Новым наставником "Фулхэма" стал Клаудио Раньери.
Ранее возглавлявший "дачников" сербский специалист Славиша Йоканович покинул пост главного тренера лондонского клуба. Под его руководством команда набрала 5 очков в 12 матчах АПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.
Последним местом работы Раньери был французский "Нант".
Fulham F.C.
Ранее возглавлявший "дачников" сербский специалист Славиша Йоканович покинул пост главного тренера лондонского клуба. Под его руководством команда набрала 5 очков в 12 матчах АПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.
Последним местом работы Раньери был французский "Нант".
Fulham F.C.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.