Ударивший журналиста игрок "Баварии" объяснил свой поступок

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери, который ударил журналиста, объяснил свой поступок."Бавария" на своем официальном сайте опубликовала видео, где футболист объяснил, почему он так поступил."То, что я сделал, было неправильным. Я был весь на эмоциях после матча. Вчера попросил за это прощения у Патрика и его семьи. Надеюсь, эта ситуация теперь останется в прошлом. Встреча с Патриком после инцидента носила для нас обоих важный характер", — сказал Рибери.Журналист прибыл в офис команды. где Рибери лично принес ему свои извинения.