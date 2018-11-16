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Ударивший журналиста игрок "Баварии" объяснил свой поступок

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери, который ударил журналиста, объяснил свой поступок.

"Бавария" на своем официальном сайте опубликовала видео, где футболист объяснил, почему он так поступил.

"То, что я сделал, было неправильным. Я был весь на эмоциях после матча. Вчера попросил за это прощения у Патрика и его семьи. Надеюсь, эта ситуация теперь останется в прошлом. Встреча с Патриком после инцидента носила для нас обоих важный характер", — сказал Рибери.

Журналист прибыл в офис команды. где Рибери лично принес ему свои извинения.

"Газета.ру"
Теги: Рибери Бавария
Сегодня, 01:12
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:36)
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Болеет за:
«Локомотив»
Я был весь на эмоциях после матча.

Пнятно, у Биляля ПМС.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 01:20)
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)) Кот извиняется за стол брошенный случайно в прохожего. Клянется всеми святыми и просит прощения. Другие прохожие улыбались коту.


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