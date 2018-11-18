Гарри Кейн хочет побить рекорд Руни

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что у него есть возможность побить рекорд форварда Уэйна Руни.Руни забил 53 мяча за английскую команду. В активе Кейна 19 мячей. Форвард уверен, что сможет побить рекорд Руни, если будет играть на высоком уровне и не получит травмы."Думаю, у меня есть шанс побить рекорд Руни, но пока об этом думать рано. Не люблю ставить перед собой такие цели, потому что многое может случиться. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько лет. Надеюсь, у меня не будет проблем со здоровьем и тренер продолжит ставить меня в состав. Побить рекорд Руни возможно, но я не думаю об этом слишком много", — приводит слова Кейна Goal.