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Чиро Иммобиле: я обязан забить за сборную Италии

Нападающий сборной Италии и "Лацио" Чиро Иммобиле заявил, что его беспокоит отсутствие голов за национальную команду.

"Мы показывали отличную командную игру, однако отсутствие забитых мячей начинает давить на меня. Но я терпеливо жду подходящего момента. Я обязан забить за сборную Италии", - цитирует Иммобиле Football Italia.
Теги: Иммобиле Сборная Италии
Сегодня, 14:20
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