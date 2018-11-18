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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Чиро Иммобиле: я обязан забить за сборную Италии
Нападающий сборной Италии и "Лацио" Чиро Иммобиле заявил, что его беспокоит отсутствие голов за национальную команду.
"Мы показывали отличную командную игру, однако отсутствие забитых мячей начинает давить на меня. Но я терпеливо жду подходящего момента. Я обязан забить за сборную Италии", - цитирует Иммобиле Football Italia.
"Мы показывали отличную командную игру, однако отсутствие забитых мячей начинает давить на меня. Но я терпеливо жду подходящего момента. Я обязан забить за сборную Италии", - цитирует Иммобиле Football Italia.
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