Чиро Иммобиле: я обязан забить за сборную Италии

Нападающий сборной Италии и "Лацио" Чиро Иммобиле заявил, что его беспокоит отсутствие голов за национальную команду."Мы показывали отличную командную игру, однако отсутствие забитых мячей начинает давить на меня. Но я терпеливо жду подходящего момента. Я обязан забить за сборную Италии", - цитирует Иммобиле Football Italia.