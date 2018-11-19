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Промес - в старте сборной Голландии на матч с Германией

Сборная Голландии объявила состав на матч группового турнира Лиги наций против Германии.

Состав Голландии: Силлессен - Блинд, ван Дейк, де Лигт, Тете - Вайналдум, Ф. де Йонг, де Рон - Бабел, Депай, Промес.
Теги: Сборная Голландии Сборная Германии
Сегодня, 22:12
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(1)
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:15)
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  •  (1)

Интересная игра будет
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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