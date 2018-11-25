Фридхельм Функель: Нойер все еще лучший вратарь Германии

Главный тренер "Фортуны" Фридхельм Функель прокомментировал ничью с "Баварией" (3:3) в матче чемпионата Германии."Нойер в этом сезоне не очень стабилен, потому что оборона в целом не стабильна. Он все еще лучший вратарь Германии, но он не всесилен. "Бавария" пропустила 17 голов в 12 матчах, обычно они столько пропускают за весь сезон", - цитирует Функеля Kicker.