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Фридхельм Функель: Нойер все еще лучший вратарь Германии

Главный тренер "Фортуны" Фридхельм Функель прокомментировал ничью с "Баварией" (3:3) в матче чемпионата Германии.

"Нойер в этом сезоне не очень стабилен, потому что оборона в целом не стабильна. Он все еще лучший вратарь Германии, но он не всесилен. "Бавария" пропустила 17 голов в 12 матчах, обычно они столько пропускают за весь сезон", - цитирует Функеля Kicker.
Теги: Фортуна Бавария
Сегодня, 08:28
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