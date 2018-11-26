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ФИФА планирует заработать $12 млрд на ЧМ-2026

Руководитель судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина заявил, что организация планирует заработать $12 млрд на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

"Работа в России прошлым летом была самая потрясающая, которую мы когда-либо делали. Так вот, она принесла ФИФА 6 млрд долларов. И цель ФИФА — увеличивать эту сумму вдвое, чтобы достичь 12 млрд на ЧМ в США, Канаде и Мексике", — цитирует Коллину Sport24.

В финальной части чемпионата мира 2026 года впервые в истории выступят 48 сборных. На мундиале-2018 в России число участников турнира составляло 32 команды.
Сегодня, 16:19
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#3  К.А.  Столица (Сегодня, 16:59)
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Болеет за:
«Спартак»
состригли 6 лярдов,а на вар жалкий лям зажали...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
т.е. теперь чемпионат мира не ДЛЯ фанатов, а скорее за ИХ счет. и это сама цель

kone4no! oni poetomu i koli4estvo komand na 4M uveli4ivayut, 4tob bolshe babla kassirovat)))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 16:25)
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Болеет за:
ЦСКА
т.е. теперь чемпионат мира не ДЛЯ фанатов, а скорее за ИХ счет. и это сама цель


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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