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Джордан Пикфорд может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд может заменить Давида де Хеа в "Манчестер Юнайтед", информирует iNews.

"Красные дьяволы" согласились отпустить 28-летнего испанца в "ПСЖ" следующим летом..

В текущем сезоне Пикфорд провел 13 матчей за "Эвертон" и пропустил 15 мячей.
Теги: Де Хеа Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:02
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