Джордан Пикфорд может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд может заменить Давида де Хеа в "Манчестер Юнайтед", информирует iNews."Красные дьяволы" согласились отпустить 28-летнего испанца в "ПСЖ" следующим летом..В текущем сезоне Пикфорд провел 13 матчей за "Эвертон" и пропустил 15 мячей.