Кристиан Эриксен может стать самым дорогим футболистом мира

"Тоттенхэм" не готов расстаться с датским полузащитником Кристианом Эриксеном меньше чем за €250 млн.Как утверждает Marca, на данный момент предметный интерес к хавбеку проявляет мадридский "Реал", который ищет замену 33-летнему Луке Модричу. Если сделка состоится, то Эриксен станет самым дорогим футболистом планеты. Нынешний рекорд принадлежит нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару, который перешел в свой клуб из каталонской "Барселоны" за €222 миллиона.Футболисты "Тоттенхэма" уже устанавливали трансферные рекорды. В 2013 году полузащитник Гарет Бэйл перешел в "королевский клуб" за €101 миллион.