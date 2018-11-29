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Кристиан Эриксен может стать самым дорогим футболистом мира

"Тоттенхэм" не готов расстаться с датским полузащитником Кристианом Эриксеном меньше чем за €250 млн.

Как утверждает Marca, на данный момент предметный интерес к хавбеку проявляет мадридский "Реал", который ищет замену 33-летнему Луке Модричу. Если сделка состоится, то Эриксен станет самым дорогим футболистом планеты. Нынешний рекорд принадлежит нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару, который перешел в свой клуб из каталонской "Барселоны" за €222 миллиона.

Футболисты "Тоттенхэма" уже устанавливали трансферные рекорды. В 2013 году полузащитник Гарет Бэйл перешел в "королевский клуб" за €101 миллион.

"Газета.ру"
Теги: Эриксен Тоттенхэм
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