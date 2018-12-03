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Хавьер Эрнандес хочет играть в Испании

Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес намерен продолжить карьеру в Испании, сообщает El Gol Digital.

В услугах мексиканского 30-летнего форварда заинтересованы "Реал Сосьедад" и "Валенсия".

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча при одной голевой передаче
Теги: Эрнандес Вест Хэм
Сегодня, 18:53
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