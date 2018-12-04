Лионель Месси и Криштиану Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Президент Афганистана инициировал расследование об изнасиловании футболисток сборной представителями федерации (1)
Президент Афганистана инициировал расследование об изнасиловании футболисток сборной представителями федерации (1)
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Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге (3)
Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге (3)
18:57
Арнор Сигурдссон: Акинфеев много помогает мне во время матча. Он отлично оценивает игру от ворот (1)
Арнор Сигурдссон: Акинфеев много помогает мне во время матча. Он отлично оценивает игру от ворот (1)
18:09
Геннадий Орлов: Семаку не предоставили средства на трансферы, что были у Манчини. А задачи те же (7)
Геннадий Орлов: Семаку не предоставили средства на трансферы, что были у Манчини. А задачи те же (7)
17:38
Геннадий Орлов: думаю, Мевля не увидел игрока "Арсенала". У него проблемы со зрением, он ходит в очках (28)
Геннадий Орлов: думаю, Мевля не увидел игрока "Арсенала". У него проблемы со зрением, он ходит в очках (28)
17:18
Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (8)
Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (8)
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Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (18)
Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (18)
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Гурам Аджоев - о премиальных за победу над "Зенитом": в матчах с топ-клубами у нас другая система поощрений (6)
Гурам Аджоев - о премиальных за победу над "Зенитом": в матчах с топ-клубами у нас другая система поощрений (6)
13:29
Спортивный директор тульского "Арсенала": мы даём шанс игрокам, не востребованным в прежних клубах (1)
Спортивный директор тульского "Арсенала": мы даём шанс игрокам, не востребованным в прежних клубах (1)
Лионель Месси и Криштиану Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси планируют посетить ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом".
Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Барнабеу", где домашние матчи проводит "Реал", 9 декабря. Игра была перенесена из Аргентины из-за беспорядков, которые устроили местные болельщики.
Роналду впервые вернется в Мадрид после того, как летом 2018 года перешел из "Реала" в "Ювентус". По информации AS, президент мадридской команды Флорентино Перес хочет посадить нападающих вместе в вип-ложе в знак уважения перед гениальными футболистами.
"Газета.ру"
Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Барнабеу", где домашние матчи проводит "Реал", 9 декабря. Игра была перенесена из Аргентины из-за беспорядков, которые устроили местные болельщики.
Роналду впервые вернется в Мадрид после того, как летом 2018 года перешел из "Реала" в "Ювентус". По информации AS, президент мадридской команды Флорентино Перес хочет посадить нападающих вместе в вип-ложе в знак уважения перед гениальными футболистами.
"Газета.ру"
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