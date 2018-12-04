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Лионель Месси и Криштиану Роналду посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси планируют посетить ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Бокой Хуниорс" и "Ривер Плейтом".

Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Барнабеу", где домашние матчи проводит "Реал", 9 декабря. Игра была перенесена из Аргентины из-за беспорядков, которые устроили местные болельщики.

Роналду впервые вернется в Мадрид после того, как летом 2018 года перешел из "Реала" в "Ювентус". По информации AS, президент мадридской команды Флорентино Перес хочет посадить нападающих вместе в вип-ложе в знак уважения перед гениальными футболистами.

"Газета.ру"
Теги: Месси Роналду
Сегодня, 20:50
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