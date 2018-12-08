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Президент "Мальме" скончался в возрасте 57 лет

Президент "Мальме" Хакан Джеппсон скончался в возрасте 57 лет.

Джеппсон пришел в "Мальме" в 2010 году. Под его руководством клуб пять раз побеждал в чемпионате Швеции.
Теги: Мальме Джеппсон
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