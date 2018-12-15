Новости партнеров

Гари Невилл и Джейми Каррагер провели репортаж с матча в одном свитере на двоих

Экс-футболисты сборной Англии, телеведущие Гари Невилл и Джейми Каррагер провели репортаж с матча, надев вместе один двойной свитер.

На половине Невилла была надпись "Я был хорошим", на половине Каррагера - "Я был непослушным".

Теги: Невилл
Сегодня, 08:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.