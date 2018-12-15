Гари Невилл и Джейми Каррагер провели репортаж с матча в одном свитере на двоих

Экс-футболисты сборной Англии, телеведущие Гари Невилл и Джейми Каррагер провели репортаж с матча, надев вместе один двойной свитер.На половине Невилла была надпись "Я был хорошим", на половине Каррагера - "Я был непослушным".