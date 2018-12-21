Генрих Мхитарян может не сыграть с "Бернли"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может не сыграть в матче чемпионата Англии с "Бернли", сообщает L’Equipe.У армянского хавбека возникли проблемы с голеностопом и участие в игре под вопросом.