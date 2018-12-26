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"Милан" подпишет новый контракт с 17-летним сыном Паоло Мальдини

"Милан" намерен подписать новый контракт с 17-летним Даниэлем Мальдини.

Сын легендарного защитника Паоло Мальдини выступает за молодежную команду россонери и в этом сезоне забил четыре гола.

Нынешний контракт Мальдини-младшего истекает только в 2021 году, однако форвардом уже интересуются другие клубы, и "Милан" готов переподписать с ним соглашение.

Football Italia
Теги: Милан Мальдини
Сегодня, 12:22
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#1  trachok   (Сегодня, 13:02)
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Болеет за:
ЦСКА
3-е поколение Мальдини в клубе
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
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