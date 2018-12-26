"Милан" подпишет новый контракт с 17-летним сыном Паоло Мальдини

"Милан" намерен подписать новый контракт с 17-летним Даниэлем Мальдини.Сын легендарного защитника Паоло Мальдини выступает за молодежную команду россонери и в этом сезоне забил четыре гола.Нынешний контракт Мальдини-младшего истекает только в 2021 году, однако форвардом уже интересуются другие клубы, и "Милан" готов переподписать с ним соглашение.