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Асамоа Гьян превратился из одного из самых высокооплачиваемых игроков в банкрота

Ганский нападающий Асамоа Гьян испытывает серьезные финансовые проблемы.

По информации The Sun, 33-летний форвард, выступавший в Европе за "Сандерленд", "Ренн" и "Удинезе", оказался на грани банкротства, хотя недавно был одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. В "Шанхай Шанган" Гьян, который также играл на Ближнем Востоке, зарабатывал 408 тысяч долларов в неделю, а сейчас на его счетах не более тысячи долларов.

Сейчас Гьян играет за турецкий "Кайсериспор", однако утверждает, что ему не выплачивают зарплату, и он не может содержать семью. Со своей женой и детьми Гьян не общается с августа и планирует развестись.
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