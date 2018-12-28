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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Аарон Рэмси подпишет 4-летний контракт с "Ювентусом"
Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмси летом перейдет в "Ювентус".
По информации Daily Express, 28-летний валлиец подпишет с туринским клубом 4-летний контракт.
Он перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента. Заработная плана футболиста в Италии составит 8 миллионов евро в год.
По информации Daily Express, 28-летний валлиец подпишет с туринским клубом 4-летний контракт.
Он перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента. Заработная плана футболиста в Италии составит 8 миллионов евро в год.
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