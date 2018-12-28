Новости партнеров

Аарон Рэмси подпишет 4-летний контракт с "Ювентусом"

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмси летом перейдет в "Ювентус".

По информации Daily Express, 28-летний валлиец подпишет с туринским клубом 4-летний контракт.

Он перейдет в "Ювентус" на правах свободного агента. Заработная плана футболиста в Италии составит 8 миллионов евро в год.
Теги: Рэмси Ювентус Арсенал
Сегодня, 23:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.