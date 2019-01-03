Роналдо: "Интер" в моем сердце, но у меня нет денег, чтобы его купить

Легенда "Реала", "Интера" и сборной Бразилии Роналдо пошутил, что стал президентом в "Вальядолиде", а не в миланском клубе, только из-за нехватки денег."Работаешь много, а зарабатываешь все меньше и меньше. Я счастлив и доволен этим вызовом. Никогда не думал о покупке "Интера", он в моем сердце, но у меня нет денег на его покупку! Так что продолжу работать с "Вальядолидом", - цитирует Роналдо Sky Italia.