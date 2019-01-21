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Евгений Хачериди покинет ПАОК

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди покинет ПАОК - греческий клуб принял решение выставить футболиста на трансфер.

По информации Sport24.gr, основная причина — высокая зарплата. В год Хачериди получает около 1,3 млн евро.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 11 официальных матчах за клуб.
Теги: Хачериди ПАОК
Сегодня, 15:48
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