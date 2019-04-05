Голландский "Виллем II" расторг контракт с Аразом Озбилизом после его отказа выйти на замену

Полузащитник Арас Озбилиз, права на которого принадлежат "Бешикташу", покинул "Виллем II".Голландский клуб расторг договор аренды с 29-летним игроком сборной Армении после того, как тот отказался выходить на замену в матче с "Фортуна Ситтард" (3:2).