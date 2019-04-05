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Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Оренбург
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Динамо
Урал
Анжи
Уфа
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Локомотив 21 38
3 Краснодар 21 38
4 ЦСКА 21 37
5 Спартак 21 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 21 24
12 Динамо 21 23
13 Урал 21 23
14 Анжи 21 18
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Новости партнеров

Голландский "Виллем II" расторг контракт с Аразом Озбилизом после его отказа выйти на замену

Полузащитник Арас Озбилиз, права на которого принадлежат "Бешикташу", покинул "Виллем II".

Голландский клуб расторг договор аренды с 29-летним игроком сборной Армении после того, как тот отказался выходить на замену в матче с "Фортуна Ситтард" (3:2).

Willem II
Теги: Озбилиз
Сегодня, 16:45
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