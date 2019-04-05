Россия РПЛ 2018/19
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Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
Рейнгольд: Глушаков - сильнейший полузащитник страны, а фанаты пусть заткнут языки в одно место (2)
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Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
Штефан Эффенберг: футбол обезумел. Скоро клубы будут платить 5 млн евро за водителей автобусов (5)
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Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
Семак: общий уровень РПЛ снизился (4)
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Жиго: как только я пришёл в "Спартак", мне сразу сказали, что самая важная для нас игра – с ЦСКА (19)
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Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Нобоа: готов играть против "Локо" (2)
Голландский "Виллем II" расторг контракт с Аразом Озбилизом после его отказа выйти на замену
Полузащитник Арас Озбилиз, права на которого принадлежат "Бешикташу", покинул "Виллем II".
Голландский клуб расторг договор аренды с 29-летним игроком сборной Армении после того, как тот отказался выходить на замену в матче с "Фортуна Ситтард" (3:2).
Willem II
Голландский клуб расторг договор аренды с 29-летним игроком сборной Армении после того, как тот отказался выходить на замену в матче с "Фортуна Ситтард" (3:2).
Willem II
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