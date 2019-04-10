Россия РПЛ 2018/19
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17:52
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
16:16
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
Свидетель Куропаткин: на допросе следователь сказал: "Да это формальность, просто подписывай" (3)
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Евгений Гинер: футболист не может считать, что за свои заслуги он может бить другого стулом (14)
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Каррера - об увольнении: мы на одно очко отставали от второго места, а не боролись за выживание (12)
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Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона пожелал скорейшего выздоровления экс-игроку команды Бразилии Пеле.
"Сегодня этой фотографии уже 40 лет. Она была сделана в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились. Какими молодыми мы были… Желаю тебе побольше сил и как можно скорее выздороветь, король Пеле!" — говорится в сообщении Марадоны.
"Сегодня этой фотографии уже 40 лет. Она была сделана в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились. Какими молодыми мы были… Желаю тебе побольше сил и как можно скорее выздороветь, король Пеле!" — говорится в сообщении Марадоны.
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