Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона пожелал скорейшего выздоровления экс-игроку команды Бразилии Пеле."Сегодня этой фотографии уже 40 лет. Она была сделана в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились. Какими молодыми мы были… Желаю тебе побольше сил и как можно скорее выздороветь, король Пеле!" — говорится в сообщении Марадоны.