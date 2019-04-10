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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона пожелал скорейшего выздоровления экс-игроку команды Бразилии Пеле.

"Сегодня этой фотографии уже 40 лет. Она была сделана в Рио-де-Жанейро, когда мы встретились. Какими молодыми мы были… Желаю тебе побольше сил и как можно скорее выздороветь, король Пеле!" — говорится в сообщении Марадоны.

Теги: Марадона Пеле
Сегодня, 18:35
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