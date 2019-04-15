Россия РПЛ 2018/19
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"Львов" отказался от кандидатуры Калиниченко на пост тренера из-за его связей с Россией
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что "Львов" отказался рассматривать кандидатуру Максима Калиниченко на пост главного тренера из-за его связей с Россией.
Калиниченко ранее выступал за "Спартак",
"Львов" взял паузу с назначением Грозного, тщетно пытался уговорить Сачко и переключился на поиски иностранца. Другие кандидатуры отпали. По Близнюку у боссов сомнения. Калиниченко не прошел кастинг из-за связей с РФ. Санжар и Заваров не соответствовали внутренней политике клуба", — написал Бурбас в твиттере.
Калиниченко ранее выступал за "Спартак",
"Львов" взял паузу с назначением Грозного, тщетно пытался уговорить Сачко и переключился на поиски иностранца. Другие кандидатуры отпали. По Близнюку у боссов сомнения. Калиниченко не прошел кастинг из-за связей с РФ. Санжар и Заваров не соответствовали внутренней политике клуба", — написал Бурбас в твиттере.
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