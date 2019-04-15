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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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"Львов" отказался от кандидатуры Калиниченко на пост тренера из-за его связей с Россией

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что "Львов" отказался рассматривать кандидатуру Максима Калиниченко на пост главного тренера из-за его связей с Россией.

Калиниченко ранее выступал за "Спартак",

"Львов" взял паузу с назначением Грозного, тщетно пытался уговорить Сачко и переключился на поиски иностранца. Другие кандидатуры отпали. По Близнюку у боссов сомнения. Калиниченко не прошел кастинг из-за связей с РФ. Санжар и Заваров не соответствовали внутренней политике клуба", — написал Бурбас в твиттере.
Теги: Калиниченко Львов
Сегодня, 22:34
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#5  Сибирячок   (Сегодня, 22:57)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хохлы - это нация приспособленцев хитрожопых. Власть сменится - переобуются в секунду.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:56)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Типичный сепар, еще и мясной. laughing


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 22:50)
  • +1
  •  (3)
online

Всё очень смешно если не сказать ...грустно...ну какой из Калиниченко тренер...ну может он поговорить...похохмить на МАТЧ ТВ ...НО КАКОЙ он тренер ...а ГРОЗНЫЙ видимо не замечен под лупой связями с РОССИЕЙ...наверное слепой смотрел...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#2  Сыч  Вологда (Сегодня, 22:40)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Хуже. Клинических идиотов...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:37)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Страна идиотов.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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