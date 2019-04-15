"Львов" отказался от кандидатуры Калиниченко на пост тренера из-за его связей с Россией

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что "Львов" отказался рассматривать кандидатуру Максима Калиниченко на пост главного тренера из-за его связей с Россией.Калиниченко ранее выступал за "Спартак","Львов" взял паузу с назначением Грозного, тщетно пытался уговорить Сачко и переключился на поиски иностранца. Другие кандидатуры отпали. По Близнюку у боссов сомнения. Калиниченко не прошел кастинг из-за связей с РФ. Санжар и Заваров не соответствовали внутренней политике клуба", — написал Бурбас в твиттере.