Мартин Эдегор - о братьях Березуцких: Василий просто сумасшедший!

Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|ВВВ-Венло
|32
|38
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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Хавбек "Витесса" Мартин Эдегор поделился впечатлениями от работы с тренерами Алексеем и Василием Березуцкими.
"Они очень опытные ребята. Это стало понятно с первого дня, когда братья Березуцкие к нам приехали. Они передают команде свое отличное настроение, дают советы игрокам, особенно защитникам. Это хорошо для команды. Братья тренируются вместе с нами, они все еще на уровне — хороши на тренировках.
Как различать Василия и Алексея? По-моему, главное отличие — это нос. Плюс есть что-то отличное в прическах, в чертах лица. Сначала я этого не замечал, но сейчас вижу разницу. Кто из них самый смешной? Василий! Он просто сумасшедший. Но они оба веселые", — приводит слова Эдегора "Матч ТВ".
"Они очень опытные ребята. Это стало понятно с первого дня, когда братья Березуцкие к нам приехали. Они передают команде свое отличное настроение, дают советы игрокам, особенно защитникам. Это хорошо для команды. Братья тренируются вместе с нами, они все еще на уровне — хороши на тренировках.
Как различать Василия и Алексея? По-моему, главное отличие — это нос. Плюс есть что-то отличное в прическах, в чертах лица. Сначала я этого не замечал, но сейчас вижу разницу. Кто из них самый смешной? Василий! Он просто сумасшедший. Но они оба веселые", — приводит слова Эдегора "Матч ТВ".
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