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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Мирча Луческу извинился за свои слова о Лобановском

Бывший главный тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу извинился за свои слова о Валерии Лобановском.

Напомним, ранее наставник заявил, что был удивлён месту, которое Лобановскому отвёл французский журнал France Football в списке лучших тренеров в истории. Украинский специалист занял в этом списке шестое место, а Луческу авторы поставили на 41-ю строчку.

"Приношу свои извинения. Не думал, что будет такой резонанс. Прекрасно понимаю, что Лобановский замечательный тренер. Он был важным тренером и создал систему. "Динамо" тех времён было командой системы. Счастье киевлян, что у них был такой классный наставник. Он давал результат. Жалею о своих словах.

Я правда удивился его месту в рейтинге, но потом осознал, каким классным тренером он был. Жалею, что так и не сыграл против него в чемпионате Украины", — цитирует Луческу Football.ua.
Теги: Луческу Лобановский
Сегодня, 09:07
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#2  Босх  Россия (Сегодня, 10:25)
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Болеет за:
«Ростов»
РУмын показал,что румыны считают себя пистетски важными людьми в этом мире..так они смотрят на мир.
Местечковость..суть румын..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 09:15)
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Болеет за:
«Реал»
Цыган до сих пор неграмотным ходит, раз не знает, не читал хотя бы, что это по конспектам Лобановского Михелс внедрил тотальный футбол у себя в Голландии?
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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